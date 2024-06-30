Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зазначивши, що мовиться про американські Patriot, які розміщені на території Ізраїлю. Попри масовані атаки, ізраїльські військові для оборони своєї країни використовували власні системи ППО.

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"Від початку війни, Ізраїль жодного разу не використовував Patriot. Там є власні набагато ефективніші засоби протиповітряної оборони", – сказав він.

Patriot від Ізраїлю

Цві Зільбер припустив, що американці вирішили відправити Patriot з території Ізраїлю в Україну, бо вважають, що там ці системи ППО не так потрібні.

Є проблема, що Ізраїль продовжує дотримуватись позиції не допомагати Україні зброєю. Хоч там і зникли численні ілюзії стосовно Росії, адже Ізраїль розуміє, що Москва причетна до нападу на його територію, однак там не перестають роздумувати про участь Росії у майбутньому врегулюванні усіх конфліктних ситуацій на Близькому Сході,

– зауважив він.

Домовленість між Ізраїлем та США

За словами журналіста, військова промисловість Ізраїлю дуже інтегрована в американську структуру виробництва зброї. Між двома країнами є система договорів, зокрема Ізраїль продає свої "Залізні куполи" США, але купує в американців ракети до них.

Військові потужності Ізраїлю дуже масштабні, однак постачати власну зброю Україні він поки не готовий.

США намагаються переконати Ізраїль, що Росія у відповідь на підтримку України не вчинятиме проти Ізраїлю ніяких дій,

– сказав Цві Зільбер.