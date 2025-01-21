Речь идет об оружии, которое ЦАХАЛ захватил в Ливане или где-то еще у врагов Израиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Украины.

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Что известно об инициативе Израиля

Корнийчук поблагодарил Хаскель за озвученную инициативу. Известно, что украинская сторона надеется на положительное решение этого вопроса.

Такое предложение назвали "важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны".

Также во время встречи обсудили общие вызовы, в частности военное сотрудничество Ирана и России. Оно представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля.

Корнийчук подчеркнул, что эффективное противодействие этой опасности является общим интересом стран.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность активизации двусторонних контактов на высоком и высшем уровне, а также углубление сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

К слову, 15 января Тель-Авив и Газа подтвердили, что решились на соглашение, которое приостановит боевые действия. На следующий день, 16 января, в Катаре Израиль и ХАМАС официально подписали договор об освобождении заложников и прекращении огня.

Президент Украины уже поздравил израильтян с возвращением своих трех женщин из плена и пожелал наконец достичь мира и справедливости на Ближнем Востоке.