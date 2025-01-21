Йдеться про зброю, яку ЦАХАЛ захопив у Лівані чи деінде у ворогів Ізраїлю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на посольство України.

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Що відомо про ініціативу Ізраїлю

Корнійчук подякував Хаскель за озвучену ініціативу. Відомо, що українська сторона сподівається на позитивне розв'язання цього питання.

Таку пропозицію назвали "важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни".

Також під час зустрічі обговорили спільні виклики, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії. Вона становить загрозу національній безпеці як України, так і Ізраїлю.

Корнійчук підкреслив, що ефективна протидія цій небезпеці є спільним інтересом країн.

Окрім того, сторони розглянули можливість активізації двосторонніх контактів на високому і найвищому рівні, а також поглиблення співпраці в економічній, консульській та гуманітарній сферах.

До слова, 15 січня Тель-Авів та Газа підтвердили, що наважилися на угоду, яка призупинить бойові дії. Наступного дня, 16 січня, в Катарі Ізраїль і ХАМАС офіційно підписали договір про звільнення заручників та припинення вогню.

Президент України вже привітав ізраїльтян з поверненням своїх трьох жінок з полону та побажав нарешті досягнути миру та справедливості на Близькому Сході.