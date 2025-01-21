Стверджується, що операція спрямована на "викорінення тероризму" в місті Дженін у Палестинській автономії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис прем'єра Ізраїлю в Х.

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На Західному березі Йордану Ізраїль хоче викорінити тероризм

Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ, ШАБАК та ізраїльська поліція розпочали "широкомасштабну та значну військову операцію з викорінення тероризму в Дженіні".

"Залізну стіну" він назвав "ще одним кроком" до досягнення мети Ізраїлю – посилення безпеки в Юдеї та Самарії.

Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої руки – в Газі, Лівані, Сирії, Ємені та Юдеї і Самарії – і з простягнутою рукою,

– написав Нетаньягу.