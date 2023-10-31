Армия Израиля объявила о начале боев с ХАМАС в подземных тоннелях
Источник:Reuters
Армия обороны Израиля заявила, что ее войска начали бои с террористами ХАМАС в большой сети подземных тоннелей. Они расположены под Газой.
Тоннели являются ключевой целью для Израиля. Таким образом, войска ЦАХАЛ расширяют наземные операции в Газе, чтобы уничтожить правящее исламистское движение ХАМАС.
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Израиль начал бои с ХАМАС в подземных туннелях
Так, Армия обороны Израиля заявила, что ее войска начали бои с террористами ХАМАС в обширной сети подземных тоннелей, находящихся под Газой.
Как сообщили в оборонном ведомстве Израиля, за последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям. В частности, по пусковым пунктам противотанковых ракет и ракет под шахтами, а также по военным объектам в подземных туннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС.
Боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем. В ЦАХАЛ отметили, что солдаты уничтожили террористов и направили воздушные силы на нанесение ударов по целям и террористической инфраструктуре в режиме реального времени.
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- 31 октября стало известно, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погиб 31 журналист. 26 журналистов погибли в Секторе Газа, еще четверо – в Израиле в первые дни нападения ХАМАС.
- На сегодняшний день количество заложников, удерживаемых ХАМАС в Секторе Газа, достигло 240 человек. Также отмечают, что по состоянию на сегодняшний день 315 солдат ЦАХАЛ погибли после нападения ХАМАС.
- В Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС уже погибло 25 украинцев. Большинство из них имели двойное гражданство.
- Сообщалось, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАC.