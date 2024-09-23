Израиль начал упреждающую наступательную операцию: бьет по военной инфраструктуре "Хезболлы"

Утром 23 сентября ЦАХАЛ начал активную наступательную операцию. Армия обороны Израиля наносит удары по военным объектам "Хезболлы".

Об этом сообщил начальник Генштаба, пишет телеграм-канал Армии обороны Израиля. Генерал-лейтенант Эрзи Халеви рассказал детали.

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ЦАХАЛ начал наступательную операцию

Начальник Генштаба ЦАХАЛа заявил, что утром понедельника ЦАХАЛ начал активную наступательную операцию.

Мы наносим удары по боевой инфраструктуре, которую "Хезболла" строила в течение последних 20 лет,

– подчеркнул генерал-лейтенант Герци Халеви.

Добавил, что это очень важно. Также начальник Генштаба отметил, что ЦАХАЛ наносит удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых он расскажет уже скоро.

"В конце концов, все сосредоточено на создании условий для возвращения жителей севера в свои дома", – подытожил генерал-лейтенант.

В результате ударов по Ливану погибло более 180 человек, – СМИ