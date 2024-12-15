Уничтожено более 500 целей: Израиль провел 72-часовую операцию в Сирии, по ликвидации "наследия" Асада Асада

На фоне свержения режима Асада в Сирии Израиль нанес 17 ударов по стране в течение 72-часовой операции. Страна уничтожает "наследие" сирийского диктатора ради же своей безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Давид Шарп, заметив, что сирийские повстанцы не являются друзьями Израиля, хотя все еще может измениться. Между тем Израиль уничтожает химическое оружие Асада и еще много важных целей.

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Израиль уничтожает "наследство" Асада

По словам военного обозревателя, в Израиле приняли общее консенсусное политическое решение об ударах. Страна имела целью уничтожить большую часть военного потенциала Сирии, его можно еще назвать "наследие" Асада.

Это оружие в руках "не дружественных ребят" могло бы представлять для Израиля большую опасность,

– подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель отметил, что речь идет о химическом оружии серийного производства, которое было у Асада, ракеты различной дальности, которые могли бы достичь любой точки в Израиле, и системы ПВО.

Те люди, которые в Сирии пришли к власти, хотя, еще неизвестно, можно ли так сказать, не являются друзьями для Израиля – это абсолютная аксиома. Более того, на протяжении истории в Сирии всегда накапливали оружие для борьбы с Израилем. Поэтому лучше перестраховаться,

– объяснил Шарп.

Он отметил, что в течение 72-часовой операции Израиль уничтожил более 500 целей, страна сбросила с воздуха 1800 высокоточных боеприпасов, не учитывая ударов с моря по кораблям сирийского флота.

Израиль уже фактически завершил операцию, примерно 80% желаемых целей уже удалось поразить.

Сейчас уже дочищают те цели, которые разведка обнаруживает сейчас, или те, которые не удалось уничтожить с первого раза. Если в Сирии к власти придут миролюбивые люди, лишнее химическое оружие, ПВО и дальнобойные ракеты им не нужны,

– подытожил военный обозреватель.

Интересно, что лидер сирийских повстанцев аль-Джолани призвал Запад не бояться смены власти в Сирии, обещая восстановление и мир после ухода нынешнего режима. Он отметил, что главным источником страха был режим Асада, который довел страну до разрушения.