Израиль, вероятно, повторно нанес авиаудары по ядерному объекту в Фордо
- Израиль, вероятно, повторно нанес авиаудары по ядерному объекту Ирана в Фордо, что вызвало взрывы и землетрясение магнитудой 2,5.
- Целью, вероятно, стал второй по величине завод по обогащению урана, который является ключевым для ядерной программы Ирана и хорошо защищен.
- Ранее Израиль уже атаковал Фордо 14 июня, но Иран заявил, что объект не пострадал.
Сообщается о взрывах вблизи ядерного объекта Ирана в Фордо, вероятно речь идет о новой атаке Израиля. Там даже зафиксировали землетрясение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и соцсети.
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Израиль мог нанести повторные удары по ядерному объекту Ирана в Фордо
Израиль мог нанести удары по ядерному объекту в Фордо. Поблизости были слышны громкие взрывы. Фиксировалось даже землетрясение магнитудой 2,5, о чем сообщил Иранский сейсмологический центр.
Целью мог стать второй по величине иранский завод по обогащению урана, который считается ключевым компонентом ядерной программы Ирана. Впрочем, он хорошо укреплен и по большей части спрятан под землю, что значительно усложняет для Израиля полное выведение его из строя.
Приблизительное планирование ядерного объекта в Фордо: смотрите видео
Ранее Израиль уже атаковал Фордо вечером 13 июня, над объектом поднимались столбы дыма. Иранские официальные представители даже признали факт ударов, но заверили, что объект продолжает работу и получил лишь "незначительные повреждения".