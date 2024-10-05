Израиль не давал США никаких гарантий, что будет избегать атак по ядерным объектам Ирана, – CNN

Правительство Израиля не давало никаких гарантий администрации Байдена, что удар по ядерным объектам Ирана не рассматривается ими как ответ на масштабную ракетную атаку иранским режимом.

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на чиновника Госдепа США.

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Израиль не давал гарантий США, что будет избегать атак по ядерным объектам Ирана

Мы надеемся и ожидаем увидеть определенную мудрость, а также силу, однако, как вы знаете, никаких гарантий,

– отметил чиновник на вопрос о том, заверил ли Израиль американскую сторону, что ядерные объекты Ирана не рассматриваются среди целей контрудара.

Как пишет CNN, представитель администрации также отметил, что "действительно трудно сказать", состоится ли месть Израиля в годовщину терактов ХАМАСа 7 октября.

Кроме того, чиновник отметил, что Соединенные Штаты почти год работали над тем, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в большую войну. Сейчас "это на грани", добавил он.

Байден отговаривает Израиль от ударов по нефтяным объектам Ирана

Президент США Джо Байден посоветовал Израилю не наносить удары по нефтяным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку, которая произошла ранее на этой неделе. Соответствующее заявление приводит AFP.

По словам главы Соединенных Штатов, он пытается сплотить мир, чтобы избежать перспективы тотальной войны на Ближнем Востоке.

Байден добавил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху "должен помнить" о поддержке его страны со стороны США при принятии решений о дальнейших шагах.

"Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме ударов по нефтяным месторождениям", – сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос относительно его комментариев днем ранее о том, что Вашингтон обсуждает возможность таких ударов со своим союзником.

Президент США добавил, что израильтяне "еще не решили, как и что они собираются делать" в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю.