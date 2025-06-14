Зеленский ответил, действительно ли Израиль передавал Украине Patriot

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что Израиль передавал Украине ЗРК Patriot. Зеленский рассказал, действительно ли это так.

Украина на самом деле не получала Patriot от Израиля напрямую. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге для журналистов (во время общения с журналистами), сообщает 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал информацию о передаче Украине Patriot от Израиля

По словам Зеленского, он имел договоренность с премьер-министром Израиля Нетаньяху о системах ПВО. Однако речь шла о Барак-8 – израильский аналог американских систем. Украина планировала купить такие.

Однако потом началось нападение ХАМАС на Израиль, и этот вопрос сошел с повестки дня.

Уже потом зашла речь о передаче Украине систем Patriot. Это старые системы, которые еще можно было привести в порядок.

Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать – мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра. Но в конце концов одна система была передана Израилем Соединенным Штатам Америки для восстановления. Была часть систем в Израиле, которая может работать, если ее немного восстановить. Не буду говорить о количестве, просто не хочу врать – мы рассчитывали на четыре, кто-то говорил, что у них там еще какая-то цифра,

– говорит Зеленский.

Однако этот ЗРК так и не прибыла в Украину.

"Была бы у нас, я бы сказал – так, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", – объяснил президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Израиля опровергли заявление о передаче систем Patriot Украине. Там отметили, что это неправда. Перед тем Россия обратилась к Израилю за разъяснениями относительно возможной военной помощи Украине.

Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявлял, что несмотря на распространенное мнение об отсутствии предоставления оружия со стороны Иерусалима Киеву страна оказывала военную помощь, в частности системы Patriot.