Израильские танки заметили на подъезде к Газе, ключевая дорога перерезана

Вооруженные Силы Израиля расширили свое наземное наступление в Секторе Газа. Так, их танки уже перерезали ключевую дорогу с севера на юг.

Таким образом, израильские танки добрались до окрестностей города Газа. Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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Израиль перерезал ключевой путь Сектору Газа

Так, израильские танки перерезали ключевой путь Палестины с севера на юг. Хагари подтвердил эту информацию.

По его словам, за последние несколько часов в Газу вошли новые израильские войска.

За данным очевидцев, танки ЦАХАЛ заметили 30 октября на подъезде к городу Газа. Кроме того, зафиксировано появление тяжелых бронированных машин ЦАХАЛ в районе Зайтун.

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Напомним, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон анонсировал отдельный законопроект о помощи Израилю. Законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.

Миротворец ООН получил ранения во время минометных обстрелов в Ливане. Два минометных снаряда попали в базу UNIFIL близ Хулы, села на границе с Израилем. Пострадавшего эвакуировали.

По состоянию на 30 октября известно, что число погибших в Секторе Газа возросло до 7960. Министерство здравоохранения Палестины в Рамалле заявило, что ранения получили более 20 000 человек.

Кроме того, 24 больницы, которые вместе рассчитаны на 2000 коек, получили указание об эвакуации в северной части Газы.

Главная автомагистраль Сектора Газа – это дорога Салах аль Дин. Она соединяет территорию от КПП "Рафах" на юге до КПП "Эрез" на севере.