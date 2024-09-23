Израиль готовит наземное наступление на Ливан, – The Economist

В СМИ со ссылкой на военные источники отмечают, что план наступления Израиля на Ливан уже готов. В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Тель-Авивом и "Хезболлой".

На днях Израиль анонсировал новую фазу войны. В Тель-Авиве заявили, что меняют вектор внимания на северное направление – на угрозу со стороны "Хезболлы". Это заявление прозвучало почти одновременно с массовым взрывом пейджеров и раций в Ливане. Далее последовал удар по Бейруту и убийство высокопоставленных боевиков "Хезболлы", в частности главы террористов – Ибрагима Акила. С тех пор обе враждующие стороны активно обмениваются взаимными обстрелами.

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План для вторжения уже готов

Впрочем, как отмечает издание The Economist, несмотря на значительную эскалацию, это еще не полная война между Израилем и Ливаном. Ни одна из сторон еще не применила свою милитарную силу на полную мощь. Для "Хезболлы" это бы означало стрелять гораздо большими залпами, в частности использовать ракеты большой дальности, по ключевым гражданским и военным местам в центральном Израиле, а также осуществлять многочисленные наземные вторжения на территорию соседней страны.

Для Израиля – полномасштабная кампания означала бы увеличение бомбардировок по ракетной сети "Хезболлы", в частности в гражданских районах, в надежде настроить население Ливана против организации.

Кроме того, военные источники сообщают, что Израиль также планирует наземное наступление, которое будет включать захват буферной зоны, состоящей из нескольких миль территории к северу от границы.

Так, известно, что Армия обороны Израиля развернула вторую дивизию на севере в готовности к наступлению. Боевые подразделения тренировались в течение 21 сентября на базах на севере, но еще не начали собираться на плацдармах у границы. "Планы наземного вторжения готовы", – сказал один офицер запаса, который участвовал в подготовке, в то же время он добавил, что "мы еще очень далеки от того, чтобы иметь здесь достаточные силы для их выполнения".

В высших военных и политических кругах Израиля есть разногласия относительно стратегии войны против "Хезболлы". Некоторые призывают к значительно более быстрой эскалации, утверждая, что Израиль должен воспользоваться хаосом в рядах боевиков, чтобы уничтожить значительно большую часть возможностей группировки и захватить территорию. Более осторожные генералы, включая Йоава Галланта, министра обороны, предпочитают нынешнюю, более постепенную стратегию, которая, как они надеются, даст "Хезболле" возможность пересмотреть свою позицию и отступить.

Справка: Резолюция ООН обязывает вывести силы "Хезболлы" к реке Литани, почти в 30 километрах от границы. Но генеральный секретарь группировки Насралла отказывается это делать, пока Израиль не выйдет из Газы.

В США обеспокоены возможностью полной войны между Израилем и Хезболлой

Так, Politico со ссылкой на двух американских чиновников, пишет, что в Белом доме считают, что Израилю и "Хезболле" будет трудно достичь деэскалации – особенно после последних израильских обстрелов.

Израиль заявил США, что намерен оказывать давление на "Хезболлу" с помощью военных действий, чтобы заставить ее согласиться на дипломатическое решение, которое позволило бы израильтянам вернуться в их дома на севере страны.

Один из чиновников США сказал Politico, что ожидает возможного продолжения обстрелов Ливана, в частности Бейрута, и определенной формы возмездия со стороны "Хезболлы" против Израиля – возможно, в виде атак беспилотников.

Следующие действия также будут включать целенаправленные убийства командиров "Хезболлы", удары по ее складам оружия и дальнейшие нацеленные удары по коммуникационной инфраструктуре.