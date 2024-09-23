На днях Ізраїль анонсував нову фази війни. У Тель-Авіві заявили, що змінюють вектор уваги на північний напрямок – на загрозу з боку "Хезболли". Ця заява пролунала майже одночасно з масовим вибухом пейджерів і рацій у Лівані. Далі слідував удар по Бейруту і вбивство високопоставленних бойовиків "Хезболли", зокрема очільника терористів – Ібрагіма Акіла. З того часу обидві ворогуючі сторони активно обмінюються взаємними обстрілами.

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План для вторгнення вже готовий

Втім, як зазнає видання The Economist, попри значну ескалацію, це ще не повна війна між Ізраїлем та Ліваном. Жодна зі сторін ще не застосувала свою мілітарну потугу на повну міць. Для "Хезболли" це б означало стріляти набагато більшими залпами, зокрема використовувати ракети великої дальності, по ключових цивільних і військових місць у центральному Ізраїлі, а також здійснювати численні наземні вторгнення на територію сусідньої країни.

Для Ізраїлю – повномасштабна кампанія означала б збільшення бомбардувань по ракетній мережі "Хезболли", зокрема в цивільних районах, у надії налаштувати населення Лівану проти організації.

Крім того, військові джерела повідомляють, що Ізраїль також планує наземний наступ, який включатиме захоплення буферної зони, що складається з кількох миль території на північ від кордону.

Так, відомо, що Армія оборони Ізраїлю розгорнула другу дивізію на півночі в готовності до наступу. Бойові підрозділи тренувалися протягом 21 вересня на базах на півночі, але ще не почали збиратися на плацдармах біля кордону. "Плани наземного вторгнення готові", – сказав один офіцер запасу, який брав участь у підготовці, водночас він додав, що "ми ще дуже далекі від того, щоб мати тут достатні сили для їх виконання".

У вищих військових і політичних колах Ізраїлю є розбіжності щодо стратегії війни проти "Хезболли". Дехто закликає до значно швидшої ескалації, стверджуючи, що Ізраїль має скористатися хаосом у лавах бойовиків, щоб знищити значно більшу частину можливостей угруповання і захопити територію. Більш обережні генерали, включаючи Йоава Галланта, міністра оборони, віддають перевагу нинішній, більш поступовій стратегії, яка, як вони сподіваються, дасть "Хезболлі" можливість переглянути свою позицію та відступити.

Довідка: Резолюція ООН зобов’язує вивести сили "Хезболли" до річки Літані, майже за 30 кілометрів від кордону. Але генеральний секретар угруповання Насралла відмовляється це робити, доки Ізраїль не вийде з Гази.

У США стурбовані можливість повної війни між Ізраїлем та Хезболлою

Так, Politico із посиланням на двох американських посадовців, пише, що у Білому домі вважають, що Ізраїлю та "Хезболлі" буде важко досягти деескалації – особливо після останніх ізраїльських обстрілів.

Ізраїль заявив США, що має намір чинити тиск на "Хезболлу" за допомогою воєнних дій, щоб змусити її погодитися на дипломатичне рішення, яке дозволило б ізраїльтянам повернутись до їхніх домівок на півночі країни.

Один із посадовців США сказав Politico, що очікує можливого продовження обстрілів Лівану, зокрема Бейруту, та певної форми відплати з боку "Хезболли" проти Ізраїлю – можливо, у вигляді атак безпілотників.

Наступні ойові дії також включатимуть цілеспрямовані вбивства командирів "Хезболли", удари по її складах зброї і подальші націлені удари по комунікаційній інфраструктурі.