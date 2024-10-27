Похоронены ядерные амбиции: Израиль поразил в Иране две секретные базы

В ночь на 26 октября Израиль ответил Ирану за массированную атаку 1 октября, нанеся удары по военным объектам. Как свидетельствуют спутниковые снимки, ЦАХАЛ поразил две секретные базы Тегерана.

Как сообщает AP со ссылкой на снимки из космоса, Израиль повредил объекты на секретной военной базе Парчин к юго-востоку от иранской столицы. Эту базу в прошлом эксперты связывали с бывшей программой ядерного оружия Тегерана.

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Испытания ядерки и тайные тоннели

Также была поражена другая база – Ходжир. Ее связывают с иранской программой баллистических ракет.

На базе Парчин Иран когда-то проводил испытания мощных взрывчатых веществ, которые могли вызвать ядерное оружие. Тегеран долго настаивал на том, что его ядерная программа является мирной, хотя МАГАТЭ и западные спецслужбы утверждают, что Тегеран имел активную программу вооружения до 2003 года.

База Парчин до и после атаки / Фото Planet Labs PBC via AP

На соседней базе Ходжир расположена система секретных подземных тоннелей и места производства ракет.

Поврежденные здания на иранской военной базе Ходжир за пределами Тегерана / Фото Planet Labs PBC через AP

К слову, ранее СМИ предположили, что именно Тель-Авив мог атаковать в Иране. Среди пораженных объектов, в частности системы ПВО, которые защищали критически важные энергетические объекты