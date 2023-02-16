Израиль обещает передать Украине систему предупреждения о воздушной угрозе

Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе. Помощь придет к нам в течение следующих нескольких месяцев.

Соответствующую помощь пообещал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Система предупреждения о воздушной угрозе поступит к нам через 3 – 6 месяцев.

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Израиль разрабатывает систему для Украины

Во время первого визита с начала полномасштабного вторжения глава МИД Израиля во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что сейчас для нашей страны разрабатывают систему предупреждения о воздушной угрозе.

Кулеба поблагодарил Коэна и отметил, что Израиль проинформирован о военных нуждах Украины, и еще предыдущее правительство страны получало от Киева список необходимого оружия.

Израиль хорошо знает список военных нужд, который также был передан предыдущему правительству. Мы ждем ответственных решений по защите неба Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Израиль пересмотрел свою позицию относительно военной помощи Украине

С начала полномасштабного вторжения Израиль оказывает Украине гуманитарную поддержку, однако относительно военной помощи Тель-Авив долгое время не был открыт в нашу страну, пока премьер-министром страны был Яир Лапид.

Однако премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, осенью возглавивший правительство, во время переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном заявил, что его страна готова передать Украине "военные вещи". Об этом рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы, однако в канцелярии премьера эту информацию пока не комментировали.

Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Израиль может предоставить нашему государству технологии оповещения о ракетах и дронах.

Также в Израиле рассматривают возможность передачи Украине славноизвестных систем противовоздушной обороны "Железный купол", защищающий страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

На фоне этого 16 февраля в Киев прибыл глава МИД Израиля. Это первый визит высокопоставленного чиновника из Тель-Авива за время полномасштабной войны.