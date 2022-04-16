Израиль приостановил передачу РПЦ комплекса возле храма Гроба Господня

Война России против Украины поставила на паузу передачу Александровского подворья Русской православной церкви. Сам комплекс расположен вблизи храма Гроба Господня.

Как отметил глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степанишин, сейчас ведется борьба за возвращение Александровского подворья.

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Комплекс расположен у храма Гроба Господня

Это очень сложно: почти решили, пять лет работали, нашли все исторические документы, но случилась ситуация с Украиной,

– отметил он.

Сергей Степанишин считает, что в эту ситуацию должен вмешаться президент России Владимир Путин.

Александровское подворье расположено в Старом Иерусалиме. Расстояние от него до Голгофы не превышает 70 метров. Саму же землю еще в 1859 году выкупил российский император Александр ІІІ. А комплекс на ней появился в конце XIX столетия.

Между тем, секретарь СНБО Александр Данилов прокомментировал возможное закрытие Московского патриархата в Украине. Он убежден, что их "сама жизнь закроет". Об этом свидетельствует и мнение украинцев. Уже 51% наших земляков согласны с тем, что МП необходимо ликвидировать в стране.

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