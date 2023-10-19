Израиль ударил по объектам Хезболлы в Ливане

Солдаты ЦАХАЛ ударили по объектам боевиков Хезболлы в Ливане. Они отметили, что это стало ответом на обстрелы, произошедшие 18 октября.

Напомним, что ранее Израиль предостерег Хезболлу от новых атак на границе. В ЦАХАЛ также отмечали, что приказ обстрелять границу боевики из Ливана получили от Ирана.

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Израиль атаковал объекты Хезболлы

Так, армия обороны Израиля сообщила, что за последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы.

Это стало ответом на обстрелы в среду (18 октября)

– подчеркнули солдаты ЦАХАЛ.

Среди пораженных целей – наблюдательный пункт, выходящий к морю, откуда были выпущены противотанковые ракеты по Рош-га-Никри.

ЦАХАЛ заявил о значительном обострении столкновений Хезболлы с Израилем

По данным армии обороны Израиля, в последние дни произошла "значительная эскалация" столкновений Хезболлы с Израилем.

Как заявил спикер ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус, Хезболла выпустила многочисленные противотанковые ракеты из Ливана в сторону Израиля, целевая как по военным, так и по гражданским позициям и нанося потери обеим группировкам.

По его словам, Хезболла также пыталась проникнуть в Израиль и ей помешал ЦАХАЛ.

"То, что сейчас делает Хезболла, – это втягивание Ливана в конфликт, в котором ей нечего брать, и у нее точно не будет от этого никакой выгоды", – подчеркнул Конрикус.

Израиль вертолетами атаковал цели на территории Ливана

Напомним, что недавно израильские военные атаковали цели на юге Ливана. Это произошло после проникновения нескольких боевиков на территорию Израиля.

Сообщалось, что обстреливали наблюдательный пункт Хезболла. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что использует боевые вертолеты в этом районе.