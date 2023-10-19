Нагадаємо, що раніше Ізраїль застеріг Хезболлу від нових атак на кордоні. У ЦАХАЛ також наголошували, що наказ обстріляти кордон бойовики з Лівану отримали від Ірану.

До теми З Лівану по Ізраїлю випустили приблизно 15 ракет: у відповідь ЦАХАЛ атакував Хезболлу

Ізраїль атакував об’єкти Хезболли

Так, армія оборони Ізраїлю повідомила, що за останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону.

Це стало відповіддю на обстріли в середу (18 жовтня)

– наголосили солдати ЦАХАЛ.

Серед уражених цілей – спостережний пункт, який виходить до моря, звідки були випущені протитанкові ракети по Рош-га-Нікрі.

ЦАХАЛ заявив про значне загострення сутичок Хезболли з Ізраїлем

За даними армії оборони Ізраїлю, останніми днями відбулася "значна ескалація" зіткнень Хезболли з Ізраїлем.

Як заявив речник ЦАХАЛ підполковник Джонатан Конрікус, Хезболла випустила численні протитанкові ракети з Лівану в бік Ізраїлю, цілячи як по військових, так і по цивільних позиціях і завдаючи втрат обом угрупованням.

За його словами, Хезболла також намагалася проникнути в Ізраїль, і їй завадив ЦАХАЛ.

"Те, що зараз робить Хезболла, – це втягування Лівану в конфлікт, в якому їй нема чого брати, і вона точно не матиме від цього ніякої вигоди", – підкреслив Конрікус.

Ізраїль гелікоптерами атакував цілі на території Лівану

Нагадаємо, що нещодавно ізраїльські військові атакували цілі на півдні Лівану. Це сталося після проникнення кількох бойовиків на територію Ізраїлю.

Повідомлялося, що обстріляли спостережний пункт Хезболли. Раніше ЦАХАЛ заявляв, що використовує бойові вертольоти у цьому районі.