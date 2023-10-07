Позвонил начальник, сказал взять пистолет, – рассказ украинца, живущего в Израиле, об атаке

Утром 7 октября Израиль массированно атаковали ракетами из Секатора Газа. Боевики ХАМАС попали в гражданскую инфраструктуру и многоэтажки.

Пока неизвестно точное количество пострадавших, однако по меньшей мере 500 человек уже обратились в местные больницы. В настоящее время в Израиле живут тысячи украинцев. Они рассказали, как пережили первые взрывы.

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Сирена и взрывы не прекращались

Юрий Беньямин живет в городе Ашкелон на юго-западе Израиля уже 13 лет. Утром 7 октября он очнулся от мощных взрывов. Он напоминает, что взрывы и сирена не прекращались.

Через час после первых взрывов ему позвонил начальник и сообщил, что у него 20 минут на собрание.

Потом через час мне позвонил начальник, сказал 20 минут на сборы. Взять удостоверение, пистолет и ехать в Рамат-ган. И рассказал о напарнике, что его подстрелили. Напарник живет в Сдероте. Там его и подстрелили. Человек он хороший. Много воен здесь прошел. Жив. Его наши солдаты спасли,

– рассказывает мужчина.

Он работает телохранителем в городе Рамат-ган. Сейчас в этом населенном пункте спокойно, но Беньямин ждет, как будут дальше развиваться события. Мужчина признается, что если ситуация будет обостряться, то пойдет в военкомат.

"По неофициальным данным, 50 погибших и все на юге. Есть заложники, убитые, раненые", – говорит Беньямин.

Арина Тепленко также поделилась воспоминаниями об утренних взрывах. Она живет в городе Ришон-ле-Цион. Утром там тоже раздавались мощные взрывы и работала ПВО. Она рассказывает, что в каждом подъезде есть укрытия по всем этажам, поэтому люди имеют место, где спрятаться.

Как в Украине отреагировали на обострение в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Израилю. Он подчеркнул, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", – заявил Зеленский.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины также были осуждены террористические нападения на Израиль. В ведомстве выразили поддержку стране и осудили действия ХАМАС.