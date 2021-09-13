Израиль снова атаковал ХАМАС в ответ на их обстрел: видео авиаударов
Источник:твиттер Армии обороны Израиля
Боевики ХАМАС 12 сентября совершили ракетный обстрел территории Израиля. Армия обороны страны утром 13 сентября нанесла авиаудары по целям в Секторе Газа в ответ.
Террористы из Сектора Газа обстреливали Израиль ракетами в течение 3 ночей подряд, подвергая опасности жизни мирных людей.
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ХАМАС и Израиль снова обменялись атаками
В ответ мы нанесли удар по четырем соединениям ХАМАС, которые используют для военной подготовки, оружейной мастерской и входа в подземный террористический тоннель,
– говорится в сообщении.
По информации военных, их истребители атаковали пост террористов ХАМАС в Хан-Юнисе. Также израильская армия произвела выстрел из крупнокалиберного пулемета, из которого был обстрелян Израиль во время атак вечером 12 сентября.
Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ не приемлет террористических попыток ХАМАС и считает его ответственным за все, что происходит в Секторе Газа.
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Предыдущие атаки со стороны ХАМАС
- Армия обороны Израиля 11 сентября также атаковала Сектор Газа. Сделали это в ответ на выпущенную ХАМАС ракету, которую перехватила система Железный купол.
- Такой же авиаудар нанесли и 12 сентября. По словам военных, причиной вновь стало то, что радикальные организации в Секторе Газа продолжают терроризировать израильтян.