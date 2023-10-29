Израиль срочно призвал гражданское население севера Газы эвакуироваться на юг

Армия обороны Израиля повторила срочный призыв к жителям северной части Сектора Газа. Их попросили переехать на юг.

Так, спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал переехать "в более безопасные районы". Об этом заявили после объявления о расширении наземной операции в палестинской анклаве.

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ЦАХАЛ в очередной раз призвал население севера Газы переехать на юг

Гражданское население на севере Газы, в городе Газа, должно временно переехать к югу от Вади Газа в более безопасные районы,

– сказал Хагари.

По его словам, этот призыв – "усиленной срочности". Кроме того, Хагари также отметил, что завтра, 30 октября, "гуманитарные усилия в Газе, возглавляемые Египтом и США, будут расширяться".

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