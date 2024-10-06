Израиль нанес серию ударов по Бейруту: ЦАХАЛ заявила об атаке на объекты "Хезболлы"

Напряжение на Ближнем Востоке растет, ВВС Израиля наносят очередные точечные удары по столице Ливана, Бейруту. Незадолго до этого в ЦАХАЛ выступили с заявлением о намерениях по уничтожению объектов "Хезболлы".

Об этом сообщает The Times of Israel. В то же время местные СМИ сообщают об авиаударах в районе, где расположены по меньшей мере 3 объекта ливанской террористической группировки.

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Израиль нанес ряд авиаударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте

По данным СМИ, Армия обороны Израиля обратилась к гражданскому населению в столице Ливана с призывом эвакуироваться перед авиаударами по южному пригороду Бейрута, известному как Дахия, где расположены объекты группировки "Хезболла".

После этого ливанские СМИ начали обнародовать кадры обстрела со стороны ВВС Израиля.

В Бейруте раздаются взрывы: смотрите видео

В ЦАХАЛ вскоре подтвердили информацию о том, что израильские военные наносят удары по вышеупомянутым объектам.

Столица Ливана находится под авиаударом: смотрите видео

По состоянию на сейчас никаких деталей относительно последствий ударов со стороны Израиля обнародовано не было.

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Заметим, что это далеко не впервые Бейрут оказывается под обстрелами ЦАХАЛ. Во время предыдущих ударов Израилю удалось ликвидировать ряд командиров террористической группировки.

Израиль наносит удары по столице Ливана: смотрите видео

К слову, уже отмечалось, что также в Тель-Авиве готовят ответ Ирану за обстрел 1 октября. Сейчас СМИ сообщают, что Иордания уже получила предупреждение о нападении Израиля на Иран в ближайшие часы.