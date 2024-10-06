Про це повідомляє The Times of Israel. Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про авіаудари в районі, де розташовані щонайменше 3 об'єкти ліванського терористичного угрупування.
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Ізраїль завдав низки авіаударів по об'єктах "Хезболли" у Бейруті
За даними ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю звернулася до цивільного населення у столиці Лівану із закликом евакуюватися перед авіаударами по південному передмісті Бейрута, відомому як Дахія, де розташовані об'єкти угрупування "Хезболла".
Після цього ліванські ЗМІ почали оприлюднювати кадри обстрілу з боку ВПС Ізраїлю.
У Бейруті лунають вибухи: дивіться відео
У ЦАХАЛ невдовзі підтвердили інформацію про те, що ізраїльські військові завдають ударів по вищезгаданих об'єктах.
Столиця Лівану перебуває під авіаударом: дивіться відео
Станом на зараз жодних деталей стосовно наслідків ударів з боку Ізраїлю оприлюднено не було.
ВПС Ізраїлю атакують передмістя Бейрута: дивіться відео
Зауважимо, що це далеко не вперше Бейрут опиняється під обстрілами ЦАХАЛ. Під час попередніх ударів Ізраїлю вдалося ліквідувати низку командирів терористичного угрупування.
Ізраїль завдає ударів по столиці Лівану: дивіться відео
До слова, вже зазначалося, що також у Тель-Авіві готують відповідь Ірану за обстріл 1 жовтня. Наразі ЗМІ повідомляють, що Йорданія вже отримала попередження про напад Ізраїлю на Іран найближчими годинами.