Израиль уничтожает места сборки иранских дронов в Сирии: в чем его интерес
21 октября Израиль разбомбил место уборки иранских дронов в Сирии возле военного аэропорта Димас. Да, соответствующие беспилотники могли в будущем работать и по Израилю.
Ведь система "Железный купол" не является панацеей от всего вооружения. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Лучше уничтожить дроны в местах хранения, чем ловить в небе
Если на Израиль пойдут БПЛА уровня шахидов, то ему будет, мягко говоря, неприятно,
– объяснил военный эксперт.
По его словам, Израиль правильно выполнил задание – не ловить беспилотников у себя в небе, а уничтожить их в местах хранения или пусков. Итак, нашему государству есть чему поучиться у Израиля, чтобы в будущем ликвидировать дроны на территории страны-агрессора. Ведь это легитимная военная цель.
"То есть уничтожать заводы многоузловой сборки БПЛА, которые, вероятно, уже есть на территории России. Для этого нам нужны свои беспилотники и они, по моему мнению, скоро у нас будут появляться", – подытожил полковник запаса ВСУ.
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Израиль отказывается помогать Украине
- Министр обороны Израиля Бенни Ганц также подчеркнул, что Израиль не будет предоставлять оружие Украине. Впрочем, они продолжат оказывать медицинскую и гуманитарную помощь нашему государству.
- Бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху убежден, если Израиль передаст Украине оружие, оно может оказаться в руках Ирана. Мол, власти страны боятся, что их оружие может быть использовано против них.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в феврале.
- Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с представителями ведущих еврейских организаций и призвал предоставить нашему государству современные системы ПВО, которые имеет Израиль. По словам Ермака, важно разблокировать военно-техническое сотрудничество между двумя странами.
- В то же время, по информации издания The New York Times, Израиль может передавать Украине разведывательные данные по иранским дронам-камикадзе. Кроме того, частные израильские компании помогают Украине спутниковыми данными о позициях российских войск.