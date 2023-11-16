Поддерживают Израиль: арабский мир заинтересован в уничтожении ХАМАС

Боевики ХАМАС, нападая на Израиль, ожидали поддержки арабских стран, но ее не получили. Особенно заметно это стало после совместного заседания Лиги арабских государств, когда некоторые страны настаивали на особо жесткой резолюции по ХАМАС.

Такое мнение 24 Каналу выразил главный редактор портала "Детали", Израиль Эмиль Шлеймович, добавив, что во время заседания мнения сторон разделились. Однако резолюцию, которая давала больше прав боевикам, не была принята.

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ХАМАС теряет поддержку в арабском мире

Ливия предлагала закрепить в резолюции право палестинского народа на вооруженное сопротивление, но еще 11 стран, то есть половина участников отказались эту идею поддержать. Среди тех, кто не проголосовал за, были Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания – это чрезвычайно важные для Израиля страны, которые таким образом выразили ему поддержку.

Зверства ХАМАС и того населения, которое последовало за ним для того, чтобы грабить, насиловать женщин – настолько не соответствуют нормам ислама, морали, что это вызвало сразу. Она уже настолько очевидна, что ХАМАС и те, кто с ними солидарен, начинают говорить, что все это вроде бы фейки,

– рассказал Эмиль Шлеймович.

Примечательно, что в израильском парламенте отстранили от участия в заседаниях и оштрафовали двух арабских депутатов, ранее заявивших, что не верят в то, что делает ХАМАС. Такое наказание считают мягким, потому что глава арабской партии, представленная в парламенте, настаивал на том, чтобы вообще исключить их из депутатов.

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Кроме того, ХАМАС, будучи сторонником России и Ирана, абсолютно не отвечает интересам других стран региона таких, как Саудовская Аравия. Палестинская администрация также не хочет видеть ХАМАС и Исламский джихад на территории Сектора Газа или где-то еще. По словам Шлеймовича, их считают прямыми конкурентами и врагами, захватившими власть не на выборах, а силой и оружием.

С тех пор палестинская автономия расколота между двумя лагерями и многие заинтересованы в том, чтобы ХАМАС проиграл.

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