Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль Еміль Шлеймович, додавши, що під час засідання думки сторін розділилися. Проте резолюцію, яка б давала більше прав бойовикам, не ухвалили.

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ХАМАС втрачає підтримку в арабському світі

Лівія пропонувала закріпити в резолюції право палестинського народу на збройний спротив, але ще 11 країн, тобто половина учасників, відмовились цю ідею підтримати. Серед тих, хто не проголосував "за", були Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Йорданія – це надзвичайно важливі для Ізраїля країни, які в такий спосіб висловили йому підтримку.

Звірства ХАМАС і того населення, яке вдерлося за ним для того, щоб грабувати, гвалтувати жінок – настільки не відповідають нормам ісламу, моралі, що це викликало відразу. Вона вже настільки очевидна, що ХАМАС і ті, хто з ними солідарний, починають казати, що все це нібито фейки,

– розповів Еміль Шлеймович.

Показово, що в ізраїльському парламенті усунули від участі в засіданнях та оштрафували двох арабських депутатів, які раніше заявили, що не вірять в те, що робить ХАМАС. Таке покарання вважають м'яким, бо голова арабської партії, яка представлена в парламенті, наполягав на тому, щоб взагалі виключити їх з-поміж депутатів.

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Окрім того, ХАМАС, який є прибічником Росії та Ірану, абсолютно не відповідає інтересам інших країн регіону таких, як Саудівська Аравія. Палестинська адміністрація також не хоче бачити ХАМАС та Ісламський джихад на території Сектора Гази чи ще десь. За словами Шлеймовича, їх вважають прямими конкурентами й ворогами, які захопили владу не на виборах, а силою та зброєю.

Відтоді палестинська автономія розколена між двома таборами й багато хто зацікавлений в тому, щоб ХАМАС програв.

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