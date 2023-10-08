Танцы на фоне вторжения в Израиль: в сети появились кадры с фестиваля на границе с Газой

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали территорию Израиля тысячами ракет. В тот момент на границе с Сектором Газы проходил фестиваль электронной музыки "Nature Party".

Участники и посетители отдыхали на фестивале, когда раздались первые взрывы. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как во время фестиваля, вероятно, сработала система противовоздушной обороны, передает 24 Канал.

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Танцы за минуты до нападения

В соцсетях ходят видео за несколько минут до нападения боевиков ХАМАС из Сектора Газы. На границе как раз проходил фестиваль электронной музыки "Nature Party". Люди наслаждались жизнью, а вечеринку устроили по случаю празднования еврейского праздника Суккот. В ночь на 7 октября празднование достигло своей кульминации.

Сотни людей танцевали на фестивале, когда начали раздаваться первые взрывы. Вероятно, сработала система ПВО, после чего люди прекратили празднование и начали собирать вещи. Впрочем, не успели они прийти в себя, как боевики ХАМАС напали на территорию Израиля и начали захватывать здания на юге страны.

Также во время фестиваля очевидцы увидели дельтапланы, но тогда они еще не догадывались, что их для нападения использовали боевики ХАМАС.

За мгновение до нападения ХАМАС: смотрите видео

ХАМАС похищал людей на фестивале

Сотни людей бросились ткать с территории у границы с Сектором Газы, где проходил фестиваль. Боевики ХАМАС открыли огонь по людям и автомобилям.

Известно, что исчезли десятки человек, в том числе и граждане других стран. Так, на опубликованных кадрах в сети видно, как ХАМАС украл девушку с татуировками на ногах. Ее опознала мать и заявила, что боевики похитили гражданку Германии Шани Лук.

Кроме того, на другом видео, появившемся в сети, боевики ХАМАС похищают израильтянку Ноу Аргамани. Она вместе с парнем была на фестивале, когда с сектора Газа началось нападение. Они успели сообщить своим друзьям об этом и направили геолокацию. Через некоторое время с ними оборвалась связь. Сообщается, что Ноу Аргамани и его парня Авитана Ора также похитили.