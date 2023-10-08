Учасники та відвідувачі відпочивали на фестивалі, коли пролунали перші вибухи. На кадрах, опублікованих у мережі видно, як під час фестивалю, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони, передає 24 Канал.

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Танці за хвилини до нападу

У соцмережах ширяться відео за кілька хвилин до нападу бойовиків ХАМАС з Сектору Гази. На кордоні саме проходив фестиваль електронної музики "Nature Party". Люди насолоджувалися життям, а вечірку влаштували з нагоди святкування єврейського свята Суккот. У ніч на 7 жовтня святкування досягло своєї кульмінації.

Сотні людей танцювали на фестивалі, коли почали лунати перші вибухи. Ймовірно, спрацювала система ППО, після чого люди припинили святкування й почали збирати речі. Втім, не встигли вони оговтатися, як бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю й почали захоплювати будівлі на півдні країни.

Також під час фестивалю очевидці побачили дельтаплани, втім, тоді вони ще не здогадувалися, що їх для нападу використали бойовики ХАМАС.

За мить до нападу ХАМАС: дивіться відео

ХАМАС викрадав людей на фестивалі

Сотні людей кинулися ткати з території біля кордону з Сектором Гази, де проходив фестиваль. Натомість бойовики ХАМАС відкрили вогонь по людях і автомобілях.

Наразі відомо, що зникли десятки осіб, зокрема й громадяни інших країн. Так, на опублікованих кадрах у мережі видно, як ХАМАС викрав дівчину з татуюваннями на ногах. Її опізнала мати й заявила, що бойовики викрали громадянку Німеччини Шані Лук.

Крім того, на іншому відео, яке з'явилося у мережі, бойовики ХАМАС викрадають ізраїльтянку Ноу Аргамані. Вона разом з хлопцем була на фестивалі, коли з Сектору Гази почався напад. Вони встигли повідомити своїм друзям про це й надіслали геолокацію. Через деякий час з ними обірвався зв'язок. Повідомляють, що Ноу Аргамані та її хлопця Авітана Ора також викрали.