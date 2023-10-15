"Мы видели тела с отрубленными руками и ногами": на жертвах атаки ХАМАС обнаружили следы пыток
Источник:Reuters
На телах погибших в результате атаки палестинских боевиков ХАМАС обнаружили следы пыток. Кроме того, есть признаки изнасилования.
Военные судебно-медицинские группы в Израиле исследовали тела жертв нападения ХАМАС на общины вокруг Сектора Газа. На них обнаружили многочисленные следы пыток, изнасилований и других жестокостей, сообщили офицеры.
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Пытки, изнасилование и расчлененные тела
В общей сложности около 1300 тел погибших доставили на военную базу в Рамле в центральном Израиле. Там экспертные группы проводят судебно-медицинские проверки по установлению личности жертв и обстоятельств их смерти.
Около 90% погибших военных идентифицированы. Кроме того, группы уже наполовину идентифицировали гражданских. Об этом сообщил Израиль Вайс – бывший главный армейский раввин, один из чиновников, контролирующий идентификацию погибших. По его словам, на многих телах были следы пыток, а также изнасилования.
Мы видели расчлененные тела с отрубленными руками и ногами, обезглавленных людей, обезглавленного ребенка,
– сказала журналистам прапорщик запаса.
По ее словам, судмедэкспертиза тел, хранившихся в холодильных контейнерах, выявила многочисленные случаи изнасилования.
Мы проводим идентификацию всеми имеющимися у нас средствами. Мы видим их в тяжелых стадиях жестокого обращения. Мы видим выстрелы и видим признаки пыток,
– отметил военный дантист, капитан Мааян.
Агентство отмечает, что наблюдавшие за процессом идентификации военнослужащие не представили никаких доказательств – фотографий или медицинских записей. Тем временем ХАМАС отвергает обвинения.
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