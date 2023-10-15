Військові судово-медичні групи в Ізраїлі дослідили тіла жертв нападу ХАМАС на громади навколо Сектору Гази. На них виявили численні сліди тортур, зґвалтувань та інших жорстокостей, повідомили офіцери.

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Тортури, зґвалтування й розчленовані тіла

Загалом близько 1300 тіл загиблих доставили на військову базу в Рамлі в центральному Ізраїлі. Там експертні групи проводять судово-медичні перевірки для встановлення особи жертв й обставин їхньої смерті.

Близько 90% загиблих військових ідентифіковано. Окрім того, групи вже наполовину ідентифікували цивільних осіб. Про це повідомив Ізраїль Вайс – колишній головний армійський рабин, один із чиновників, який контролює ідентифікацію загиблих. За його словами, на багатьох тілах були сліди тортур, а також зґвалтування.

Ми бачили розчленовані тіла з відрубаними руками та ногами, обезголовлених людей, обезголовлену дитину,

— сказала журналістам прапорщик запасу.

За її словами, судмедекспертиза тіл, які зберігалися в холодильних контейнерах, виявила численні випадки зґвалтування.

Ми проводимо ідентифікацію всіма засобами, які в нас є. Ми бачимо їх у важких стадіях жорстокого поводження. Ми бачимо постріли та бачимо ознаки тортур,

– зазначив військовий дантист, капітан Мааян.

Агентство зазначає, що військовослужбовці, які спостерігали за процесом ідентифікації, не представили жодних доказів – фотографій чи медичних записів. Тим часом ХАМАС відкидає звинувачення.

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