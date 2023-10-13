Израильские танки в Секторе Газа: ЦАХАЛ провел локальные рейды

Израиль наносит удары по Палестине, в частности по Сектору Газа. Сообщают о рейдах в этот район.

Боевики ХАМАС призвали мусульман по всему миру присоединиться к ним, устроив в пятницу 13 октября еврейские погромы. Во Франции зарезали учителя, злоумышленник задержан.

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Что сообщают официальные источники Израиля

В ЦАХАЛ утверждают, что за прошедшие сутки совершили рейды на территории Сектора Газа – искали заложников и уничтожали террористов и их оружие.

Солдаты ЦАХАЛ обезвредили террористические ячейки и инфраструктуру, расположенные в этом районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты в сторону израильской территории,

– сообщают в ведомстве.

Бьют и по объектам ХАМАС в Секторе Газа и пусковым установкам противотанковых ракет.

Операция ЦАХАЛ против ХАМАС: смотрите видео

Что пишут израильские СМИ

The Times Of Israel передает, что во время операции было серьезное вооружение. Так, участие в локальных рейдах в Газе приняли не только пехотинцы, но и танкисты.

Вглубь сектора они не пошли.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели обыски и сорвали запуск противотанковых управляемых ракет, которые намеревались проникнуть на израильскую территорию,

– цитирует издание.

Также в Газе "обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести".

Что происходит в Израиле сейчас