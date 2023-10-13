Израильские танки в Секторе Газа: ЦАХАЛ провел локальные рейды
Источник:Армия обороны Израиля
Израиль наносит удары по Палестине, в частности по Сектору Газа. Сообщают о рейдах в этот район.
Боевики ХАМАС призвали мусульман по всему миру присоединиться к ним, устроив в пятницу 13 октября еврейские погромы. Во Франции зарезали учителя, злоумышленник задержан.
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Что сообщают официальные источники Израиля
В ЦАХАЛ утверждают, что за прошедшие сутки совершили рейды на территории Сектора Газа – искали заложников и уничтожали террористов и их оружие.
Солдаты ЦАХАЛ обезвредили террористические ячейки и инфраструктуру, расположенные в этом районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты в сторону израильской территории,
– сообщают в ведомстве.
Бьют и по объектам ХАМАС в Секторе Газа и пусковым установкам противотанковых ракет.
Операция ЦАХАЛ против ХАМАС: смотрите видео
Что пишут израильские СМИ
The Times Of Israel передает, что во время операции было серьезное вооружение. Так, участие в локальных рейдах в Газе приняли не только пехотинцы, но и танкисты.
Вглубь сектора они не пошли.
Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что бронетанковые и пехотные силы провели обыски и сорвали запуск противотанковых управляемых ракет, которые намеревались проникнуть на израильскую территорию,
– цитирует издание.
Также в Газе "обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести".
Что происходит в Израиле сейчас
- Боевики обстреляли город Ашкелон, повреждено здание и авто. ХАМАС выпустил 150 ракет.
- Украина устанавливает, сколько наших граждан погибло в Израиле, и проверяет информацию о заложниках.
- Появились кадры, как террористы ворвались на фестиваль на границе Сектора Газа.