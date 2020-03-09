Израиль будет отправлять на карантин всех въезжающих в страну: что об этом известно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что скорее всего власть введет карантин для всех въезжающих в страну. Окончательное решение примут в понедельник, 9 марта.

Об этом он сказал на специальном брифинге, сообщает The Jerusalem Post. Израильский премьер признал, что это очень сложное решение, но, по его мнению, это сможет реально помочь в борьбе со смертельной инфекцией.

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Глава Израиля напомнил базовые правила гигиены, которые помогут избежать заражения. В частности, он вытащил из кармана салфетку и призвал всех иметь такие же при себе. По его словам, в зале, где проводятся заседания правительства стоят сразу несколько коробок с салфетками для того, чтобы вытереть руки или протереть поверхность. Он также напомнил необходимость избегать рукопожатий.

Что известно о распространении коронавируса в Израиле

В Израиле сейчас зарегистрировали 25 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Двое людей уже вылечились.

Нетаньяху указал, что меры, которые были приняты до настоящего времени, доказали свою эффективность. Он отметил незначительный уровень распространения вируса в Израиле в сравнении с другими странами.

В Израиле состоится ряд совещаний с представителями биологических институтов и высокотехнологичных предприятий с участием экспертов из министерства здравоохранения страны.

Их цель – поиск решения для создания простого теста на выявление коронавируса, которым можно пользоваться в домашних условиях по аналогии с тестом на беременность.

Коронавирус в мире: последние новости

По состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 643 человека. Общее количество инфицированных – 107 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.

Covid-19 вышел за пределы Китая, где его впервые зафиксировали. Теперь больные на коронавирус есть в более чем 100 странах мира.

Наихудшая ситуация в Китае, Южной Корее, Италии и Иране.

3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канала