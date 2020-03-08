Ізраїль відправлятиме на карантин усіх, хто в'їжджає в країну: що про це відомо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що найімовірніше влада запровадить карантин для усіх, хто в'їжджає у країну. Остаточне рішення ухвалять у понеділок, 9 березня.
Про це він сказав на спеціальному брифінгу, повідомляє The Jerusalem Post. Ізраїльський прем'єр визнав, що це дуже складне рішення, але, на його думку, це зможе реально допомогти у боротьбі зі смертельною інфекцією.
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Глава Ізраїлю нагадав базові правила гігієни, які допоможуть уникнути зараження. Зокрема, він витягнув з кишені серветку і закликав усіх мати такі ж при собі. За його словами, у залі, де проводяться засідання уряду стоять відразу кілька коробок з серветками для того, щоб витерти руки або протерти поверхню. Він також нагадав необхідність уникати рукостискань.
Що відомо про поширення коронавірусу в Ізраїлі
- В Ізраїлі наразі зареєстрували 25 випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19. Двоє людей вже вилікувалися.
- Нетаньяху вказав, що заходи, які були прийняті до теперішнього часу, довели свою ефективність. Він відзначив незначний рівень поширення вірусу в Ізраїлі у порівнянні з іншими країнами.
- В Ізраїлі відбудеться низка нарад з представниками біологічних інститутів і високотехнологічних підприємств за участю експертів з міністерства охорони здоров'я країни.
- Їхня мета – пошук рішення для створення простого тесту на виявлення коронавірусу, яким можна користуватися у домашніх умовах за аналогією з тестом на вагітність.
Коронавірус у світі: останні новини
- Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людини. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.
- Covid-19 вийшов за межі Китаю, де його вперше зафіксували. Тепер хворі на коронавірус є у більше як 100 країнах світу.
- Найгірша ситуація у Китаї, Південній Кореї, Італії та Ірані.
- 3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.
- Нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
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