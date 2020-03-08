Ізраїль відправлятиме на карантин усіх, хто в'їжджає в країну: що про це відомо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що найімовірніше влада запровадить карантин для усіх, хто в'їжджає у країну. Остаточне рішення ухвалять у понеділок, 9 березня.

Про це він сказав на спеціальному брифінгу, повідомляє The Jerusalem Post. Ізраїльський прем'єр визнав, що це дуже складне рішення, але, на його думку, це зможе реально допомогти у боротьбі зі смертельною інфекцією.

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Глава Ізраїлю нагадав базові правила гігієни, які допоможуть уникнути зараження. Зокрема, він витягнув з кишені серветку і закликав усіх мати такі ж при собі. За його словами, у залі, де проводяться засідання уряду стоять відразу кілька коробок з серветками для того, щоб витерти руки або протерти поверхню. Він також нагадав необхідність уникати рукостискань.

Що відомо про поширення коронавірусу в Ізраїлі

В Ізраїлі наразі зареєстрували 25 випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19. Двоє людей вже вилікувалися.

Нетаньяху вказав, що заходи, які були прийняті до теперішнього часу, довели свою ефективність. Він відзначив незначний рівень поширення вірусу в Ізраїлі у порівнянні з іншими країнами.

В Ізраїлі відбудеться низка нарад з представниками біологічних інститутів і високотехнологічних підприємств за участю експертів з міністерства охорони здоров'я країни.

Їхня мета – пошук рішення для створення простого тесту на виявлення коронавірусу, яким можна користуватися у домашніх умовах за аналогією з тестом на вагітність.

Коронавірус у світі: останні новини

Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 643 людини. Загальна кількість інфікованих – 107 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.

Covid-19 вийшов за межі Китаю, де його вперше зафіксували. Тепер хворі на коронавірус є у більше як 100 країнах світу.

Найгірша ситуація у Китаї, Південній Кореї, Італії та Ірані.

3 березня в Україні у Чернівцях зафіксували перший випадок коронавірусу. Хворим виявився чоловік з Чернівців, який напередодні повернуся з подорожі Італією.

Нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу