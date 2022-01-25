В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России

Израильские чиновники обсудили возможную эвакуацию украинских евреев. Такой сценарий рассматривается на случай полномасштабного вторжения России.

Власти предполагают, что тогда иммигрировать в Израиль захотят тысячи людей. Все вопросы прорабатывается израильским агентством.

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Планы массовой эвакуации евреев из разных стран Израиль наработал уже давно. В связи с ситуацией в Украине были внесены некоторые обновления.

Около 75 тысяч человек, проживающих на Востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства,

– говорится в сообщении.

Участие в обсуждении вопроса приняли:

представители разных правительственных учреждений и групп;

канцелярия премьер-министра;

министр иностранных дел;

Министерство обороны;

Министерство по делам диаспоры и Еврейское агентство.

"Эвакуационные мероприятия – преждевременные"

Секретарь СНБО Данилов об эвакуации дипломатов из Украины: смотрите видео

На прошлой неделе находящихся в Украине граждан Израиля просили заполнить специальную анкету на правительственном сайте. Таким образом, власти Израиля собирали данные о членах всех семей – на случай кризисной ситуации.