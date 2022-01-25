В Израиле заговорили об эвакуации евреев из Украины в случае вторжения России
25 января 2022 , 08:40Читати новину українською
Источник:Times of Israel
Израильские чиновники обсудили возможную эвакуацию украинских евреев. Такой сценарий рассматривается на случай полномасштабного вторжения России.
Власти предполагают, что тогда иммигрировать в Израиль захотят тысячи людей. Все вопросы прорабатывается израильским агентством.
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Планы массовой эвакуации евреев из разных стран Израиль наработал уже давно. В связи с ситуацией в Украине были внесены некоторые обновления.
Около 75 тысяч человек, проживающих на Востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства,
– говорится в сообщении.
Участие в обсуждении вопроса приняли:
- представители разных правительственных учреждений и групп;
- канцелярия премьер-министра;
- министр иностранных дел;
- Министерство обороны;
- Министерство по делам диаспоры и Еврейское агентство.
"Эвакуационные мероприятия – преждевременные"
- В МИД Украины рассказали, что всего на территории страны функционирует 129 посольств, консульств и представительств международных организаций.
- Госдеп США официально разрешил своим дипломатам выехать из Украины добровольно.
- Также своих дипломатов из Украины начала отзывать Великобритания.
- Затем эвакуацию своих дипломатов из посольства в Киеве начала Австралия.
- Франция рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Украину. Тем временем правительство Канады посоветовало гражданам покинуть территорию Украины.
- В МИД Украины подчеркнули: "выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам".
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