Армия Израиля возобновила боевые действия в Секторе Газа после атаки со стороны ХАМАС

Израильская армия (ЦАХАЛ) 1 декабря возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня.

Террористы ХАМАС обстреляли южную часть страны ракетами. Поэтому, после семидневного перемирия ЦАХАЛ возобновил операции против террористической организации.

Смотрите также Из плена ХАМАС освободили шестую группу заложников

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию", – заявили в ЦАХАЛ.

В связи с этим, израильские войска приняли решение о возобновлении боевых действий на территории Сектора Газа против террористической организации ХАМАС.

Местные СМИ сообщили о звуках стрельбы, а также сигнале воздушной тревоги на севере Израиля.

ХАМАС атаковал за час до окончания перемирия

Ракеты из Газы запустили около 7 утра по местному времени в сторону общины Холит на юге страны, пишет The Times of Israel. Отмечают, что "Железный купол" не использовали для перехвата, поскольку ракеты попали в безлюдную местность. До этого, около шести утра, было еще несколько пусков ракет.

ЦАХАЛ подтвердил, что их ПВО сбила одну ракету, выпущенную боевиками по израильским общинам вблизи Сектора Газа. Информации о раненых или повреждении в результате взрывов пока не было.

Нападение стало первым за неделю покоя и произошло буквально за час до окончания семидневного перемирия. При этом, несколько ранее сообщали, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие.

Журналист AFP также сообщил об израильских авиаударах и артиллерийских обстрелах города Газа и опубликовал фото сегодняшних взрывов.

Главное о перемирии между ЦАХАЛ и ХАМАС