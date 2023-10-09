На пороге лежали трупы 7 террористов: супруги в Израиле отдали свои жизни, чтобы спасти детей
Источник:Олег Вишняков
В Израиле возле Сектора Газа супруги ценой собственной жизни ликвидировали нескольких боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих детей. Израильские супруги спрятали детей, ожидая террористов в доме.
Детали трагической истории рассказал консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Защищая детей, погибли Адар и Итай Бердичевски из кибуца Кфар Аза.
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Дети супругов уже в безопасности
Как рассказал Вишняков, супруги спрятали своих 10-месячных близнецов в бомбоубежище. Чтобы отвлечь внимание террористов от детей, они ждали боевиков ХАМАС в доме.
Консул отметил, что Адар и Итай служили в армии, были офицерами и имели оружие дома. После нападения ХАМАС супруги не сдавались и встали на защиту собственного дома.
Олег Вишняков рассказал, что на пороге дома супругов лежали трупы 7 террористов.
Дети Бердичевских, которые в одиночестве провели в комнате 13 часов, уже в безопасности. Детей нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами.
Нападение ХАМАС на Израиль: коротко
- 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю. Также боевики проникли в семь израильских общин на границе с Сектором Газа.
- В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС. 9 октября армия Израиля заявила, что вернула под контроль все населённые пункты на границе.
- Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху анонсировал, вероятно, новые удары по Сектору Газа. Он опубликовал ролик, который подписал "мы начали".
- В ответ боевики ХАМАС пригрозили, что на каждый "удар без предупреждения" и взорванный дом будут казнить по одному израильскому гражданскому заложнику.
- По данным Израиля, жертвами нападения ХАМАС стали уже 900 мирных жителей. Еще 2500 человек получили ранения.
- Израиль уже мобилизовал в армию 300 тысяч резервистов, что стало самым большим количеством призванных военных в истории страны.
- Также военные заявили, что военная кампания против террористов ХАМАС может быть "длительной". Поэтому в ЦАХАЛ опубликовали инструкции для гражданских. Израильтянам рекомендуют запастись едой и водой минимум на 72 часа.