Идентифицирует ракеты и прогнозирует место падения: в Киеве тестируют израильскую систему оповещения
Источник:The Jerusalem Post
В Киеве в тестовом режиме начала работать израильская система раннего предупреждения о ракетной атаке. Она идентифицирует ракеты всех видов и проецирует, куда они упадут. Таким образом, определяет территорию, жители которой могут оказаться в опасности.
Кроме того, система рассчитывает, сколько времени у людей в опасных зонах, чтобы найти укрытие. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
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Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Украинское правительство контролирует 6 городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии,
– заявил Корнийчук.
Система позволит спасать жизнь
Украинцы просили Израиль предоставить систему предупреждения ракетному удару после полномасштабного вторжения России. Предыдущее правительство обещало эту систему Украине, но посол отметил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично приложился для обеспечения быстрого завершения этого проекта.
"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизнь", – подчеркнул посол.
Каким образом она работает
Израильская система раннего предупреждения совмещает использование радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников. Она идентифицирует размеры объектов и определяет потенциальные угрозы.
Следовательно, информация появляется на электронной карте, а граждан извещают об угрозе на телефоне, радио, телевидении или с помощью сирены.
Кратко о договоренностях с Израилем
- В 2022 году страна пообещала специально разработать и поставить Украине системы оповещения гражданского населения. В январе Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения.
- Находясь с визитом в Киеве, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, а за ним депутаты кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин – подтвердили договоренность.
- В конце апреля Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках, а на данный момент стартовали ее испытания.