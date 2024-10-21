Выжила на фестивале, но не поборола ПТСР: девушка покончила с собой через год после атаки ХАМАС

Через год после жестокой резни и стрельбы, которую устроили боевики ХАМАС на фестивале Nova в Израиле, одна из участниц покончила с собой. Девушку нашли мертвой в квартире в собственный день рождения.

О трагическом инциденте сообщает The Times of Israel. Сейчас ее родные обвиняют государство, которое якобы не предоставило лечение и не помогало бороться с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Девушка, пережившая нападение ХАМАС, покончила с собой

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. Прорыв границы произошел на музыкальном фестивале Nova вблизи кибуца Рейм. Тогда погибли 364 человека, но большинству, к счастью, удалось спастись.

Среди свидетелей зверств боевиков ХАМАС была Ширел Голан. Она спаслась после нападения, однако более года боролась с ПТСР после пережитого. 20 октября девушка должна была праздновать свое 22-летие, однако, когда родные пришли в ее квартиру, то обнаружили ее мертвой.

Брат погибшей резко отреагировал на смерть Ширел и заявил, что в этом виновато государство. Мужчина отметил, что его сестра не получила необходимой помощи для решения эмоциональных и психических проблем после трагедии 7 октября.

Если бы государство позаботилось о ней, ничего бы этого не произошло. Государство Израиль дважды убило мою сестру. Один раз в октябре ментально и второй раз сегодня, на ее 22-й день рождения, физически,

– заявил брат погибшей Эйял Голан.

Известно, что после страшных событий Ширел лечилась от ПТСР, однако результатов не было. Поэтому, 22-летняя девушка покончила с собой в собственный день рождения.

Как сообщают в СМИ, Ширел вместе с парнем хотела уехать с фестиваля на собственной машине. Однако, когда они поняли, что не удастся этого сделать, то спрятались в кустах. Там они провели очень много времени, пока их не нашел представитель полиции Израиля.

Через 2 недели после страшных событий 7 октября у Ширел начали проявляться симптомы ПТСР. Ее дважды госпитализировали, однако официального диагноза не ставили. Тогда семья начала заботиться о дочери и лечить собственными силами. Брат погибшей рассказал, что девушку ни на секунду не оставляли одну, а мать даже досрочно вышла на пенсию, чтобы заботиться о дочери.

"Единственный день, когда мы ее саму, это был сегодня, и она решила покончить с собой", – добавил Эйял Голан.

Сейчас мужчина планирует придать огласке делу, чтобы власть оказывала помощь не только тем, кто пострадал физически, но и тем, кто имеет психологические травмы.