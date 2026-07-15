Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Что известно об операции в Черном море?

Украинский морской дрон потопил российский патрульный корабль, который стоял в порту курортного города Геленджик.

По данным Военно-морских сил Украины, по меньшей мере один морской дрон Sargan-3000 поразил корабль "Изумруд". В результате удара часть экипажа погибла, также есть раненые.

Как отмечает издание, эта атака стала очередным подтверждением того, что украинские морские дроны все больше усиливают контроль над ситуацией в Черном море.

Справка. 60-метровый корабль "Изумруд", оборудованный вертолетной площадкой, входил в состав ФСБ России, а не регулярного военно-морского флота.

В ВМС напомнили, что "Изумруд" участвовал в атаке на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Украинские военные также обнародовали спутниковый снимок поврежденного судна, на котором видно, что корабль фактически разломился пополам.

Стоит отметить, что Геленджик расположен менее чем в 25 километрах от роскошного дворца Владимира Путина. Сам российский диктатор отрицал, что является его владельцем. В то же время бизнесмен Аркадий Ротенберг, которого считают одним из ближайших соратников Путина, позже заявил, что поместье якобы принадлежит ему.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил поражение корабля в Геленджике и атаку на танкер российского "теневого флота", который Москва использует для обхода западных санкций при экспорте нефти и других грузов.

По его словам, корабль был поражен примерно в 430 километрах от линии фронта.

В WSJ напомнили, что ранее Украина уже использовала морские беспилотники для атак на Крымский мост и российские военные корабли в оккупированном Севастополе. Именно угроза таких ударов стала одной из причин, по которой Россия в 2023 году передислоцировала основные силы своего Черноморского флота из Севастополя в другие порты, которые считает более защищенными.