Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Що відомо про операцію в Чорному морі?

Український морський безпілотник потопив російський патрульний корабель, який стояв у порту курортного міста Геленджик.

За даними Військово-морських сил України, щонайменше один морський дрон Sargan-3000 уразив корабель "Ізумруд". Унаслідок удару частина екіпажу загинула, також є поранені.

Як зазначає видання, ця атака стала черговим підтвердженням того, що українські морські дрони дедалі більше посилюють контроль над ситуацією в Чорному морі.

Довідка. 60-метровий корабель "Ізумруд", обладнаний вертолітним майданчиком, перебував у складі ФСБ Росії, а не регулярного військово-морського флоту.

У ВМС нагадали, що "Ізумруд" брав участь в атаці українські кораблі в Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Українські військові також оприлюднили супутниковий знімок пошкодженого судна, на якому видно, що корабель фактично розламався навпіл.

Варто зазначити, що Геленджик розташований менш ніж за 25 кілометрів від розкішного палацу Володимира Путіна. Сам російський диктатор заперечував, що є його власником. Водночас бізнесмен Аркадій Ротенберг, якого вважають одним із найближчих соратників Путіна, пізніше заявив, що маєток нібито належить йому.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив ураження корабля в Геленджику та атаку на танкер російського "тіньового флоту", який Москва використовує для обходу західних санкцій під час експорту нафти та інших вантажів.

За його словами, корабель уразили приблизно за 430 кілометрів від лінії фронту.

У WSJ нагадали, що раніше Україна вже використовувала морські безпілотники для атак на Кримський міст і російські військові кораблі в окупованому Севастополі. Саме загроза таких ударів стала однією з причин, через яку Росія у 2023 році відвела основні сили свого Чорноморського флоту із Севастополя до інших портів, які вважає більш захищеними.