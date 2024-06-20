Сегодня ночью неизвестные изуродовали могилы "Да Винчи", "Джуса", Петриченко

Вандалы изуродовали могилы павших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко. Похоронены украинские защитники на Аскольдовой могиле в Киеве.

Инцидент произошел в ночь на 20 июня. На видео, которое опубликовала парамедик и военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки да Винчи" Алина Михайлова, видно, что на могилах изуродованы фото воинов и обрисованы флаги.

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На Аскольдовой могиле отсутствует охрана

Вандалы, кроме могил павших воинов, также разбили лампадки на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево".

Семьи и друзья это восстановят... Кто это сделал – будет очень плохо, потому что мы найдем каждого,

– написала Алина Михайлова.

Автор видео отмечает, что на кладбище нужен гражданский пост, ведь охрана возле церкви не может проконтролировать полностью всю территорию.

Да и сама Алина Михайлова уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на этот инцидент и обеспечить на Аскольдовой могиле охрану. По ее словам, делает она уже это не впервые.

"Я обращалась год назад. Обращаюсь и сейчас", – отметила парамедик.

Неизвестные совершили вандализм на могилах воинов: смотрите видео Алины Михайловой