Извержение вулкана в Исландии: в Гриндавике из-за лавы горят дома
Источник:RUV
В Исландии вулканическая лава добралась до города Гриндавик. Из-за нее там начались пожары.
В воскресенье утром, 14 января, лава добралась до города Гриндавик. К счастью, перед извержением вулкана местное население заранее было эвакуировано.
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Что известно о последствиях
Лава достигла улиц Гриндавика. После этого в городе начали гореть некоторые дома. Местный телеканал показал с дрона, как стихия разрушает жилища.
Поток вулканической лавы разрушает дома в Исландии: видео RUV
Также сообщается о появлении новой трещины всего в 50 метрах от города. Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее заявлял, что это извержение вулкана является серьезным шоком для населения. В этом городе проживали 4 000 человек.
Местные власти отключили водопровод и электроснабжение. Лава уже добралась до труб, предназначенных для горячей воды, и начала течь через них.
Также на месте происшествия заранее построили защитные сооружения. Благодаря этим барьерам удалось увести часть потоков лавы от города.
Что этому предшествовало
- Напомним, что извержение этого вулкана началось 18 декабря 2023 года. За месяц до этого людей вывезли из Гриндавика.
- Этот город расположен на полуострове Рейкьянес. Местные власти объявляли в этом районе чрезвычайное положение.
- Исландское правительство быстро приняло решение о строительстве защитных сооружений. Также власти временно закрыли для туристов горячий источник под названием Голубая лагуна из соображений безопасности.