Извержение вулкана в Исландии: в Гриндавике из-за лавы горят дома

В Исландии вулканическая лава добралась до города Гриндавик. Из-за нее там начались пожары.

В воскресенье утром, 14 января, лава добралась до города Гриндавик. К счастью, перед извержением вулкана местное население заранее было эвакуировано.

Читайте также Аномальные природные явления: в мире за один день проснулись три вулкана

Что известно о последствиях

Лава достигла улиц Гриндавика. После этого в городе начали гореть некоторые дома. Местный телеканал показал с дрона, как стихия разрушает жилища.

Поток вулканической лавы разрушает дома в Исландии: видео RUV



Также сообщается о появлении новой трещины всего в 50 метрах от города. Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее заявлял, что это извержение вулкана является серьезным шоком для населения. В этом городе проживали 4 000 человек.

Местные власти отключили водопровод и электроснабжение. Лава уже добралась до труб, предназначенных для горячей воды, и начала течь через них.

Также на месте происшествия заранее построили защитные сооружения. Благодаря этим барьерам удалось увести часть потоков лавы от города.

Что этому предшествовало