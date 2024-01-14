У неділю вранці, 14 січня, лава дісталася до міста Гріндавік. На щастя, перед виверженням вулкана місцеве населення завчасно евакуювали.

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Що відомо про наслідки

Лава досягла вулиць Гріндавіка. Після цього у місті почали горіти деякі будинки. Місцевий телеканал показав із дрона, як стихія руйнує оселі.

Потік вулканічної лави руйнує оселі в Ісландії: відео RUV



Також повідомляється про появу нової тріщини всього за 50 метрів від міста. Міський голова Гріндавіка Фаннар Юнассон раніше заявляв, що це виверження вулкана є серйозним шоком для населення. У цьому місті проживало 4 000 людей.

Місцева влада відключила водопровод та електропостачання. Лава вже дісталася до труб, призначених для гарячої води, та почала текти через них.

Також на місці подій завчасно звели захисні споруди. Завдяки цим бар’єрам вдалося відвести частину лавових потоків від міста.

Що цьому передувало