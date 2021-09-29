Извержение вулкана на Канарах: раскаленная лава достигла 50 метров в высоту
Источник:El Pais
Лава из вулкана на острове Ла-Пальма, что на Канарах, достигла океана. Ее высота уже почти 50 метров.
Контакт лавы с морем создал дымовую эманацию. Она движется вглубь острова или выходит к морю, в зависимости от того, как дует ветер.
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"Пирамида", которая растет в море
Группа морских геологических наук Испанского института океанографии, которая следит за развитием магмы, рассказала о ситуации.
Согласно их информации, за 45 минут образовалось месторождение более 50 метров. Оно продолжает расти. Это своеобразная пирамида, которая растет в море.
Лава на Канарах достигла океана / Коллаж 24 канала
Лава, как утверждают эксперты, пересекла прибрежную дорогу. Расстояние, отделяющее шоссе от побережья, составляет примерно 1 километр.
Это была последняя большая помеха, с которой пересекался поток лавы до достижения моря. Поэтому ряд районов остался изолирован. Лава также поглотила многочисленные банановые плантации, которые росли на плодородных землях в этом районе.Напомним! Лава вулкана наделала много бед, в частности уничтожила консерваторию.
Директор Национального географического института на Канарах Мария Хосе Бланко сообщила, что одно из устьев вулкана в северной части немного изменилось. Во время такого типа извержений процесс обычно спокойный, потому что лава более жидкая, газы выделяются легко и взрывов не происходит.
Лава достигла моря: смотрите видео
Главное об извержении на Канарах
- Извержение лавы на Канарах началось еще 19 сентября. Сейчас ученые не могут прогнозировать, сколько оно еще будет продолжаться.
- Самое длительное извержение на острове Ла-Пальма зафиксировали в 1586 году – оно продолжалось 84 дня.
- Правительство Испании объявило Пальма зоной бедствия и закрыло аэропорт.
Прямая трансляция извержения вулкана: смотрите видео