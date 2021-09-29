Извержение вулкана на Канарах: раскаленная лава достигла 50 метров в высоту

29 сентября 2021 , 16:49
Читати новину українською

Источник:

El Pais

Лава из вулкана на острове Ла-Пальма, что на Канарах, достигла океана. Ее высота уже почти 50 метров.

Контакт лавы с морем создал дымовую эманацию. Она движется вглубь острова или выходит к морю, в зависимости от того, как дует ветер.

К теме Над Канарами уже сформировались токсичные облака: раскаленная лава в океане – жуткие фото, видео

"Пирамида", которая растет в море

Группа морских геологических наук Испанского института океанографии, которая следит за развитием магмы, рассказала о ситуации.

Согласно их информации, за 45 минут образовалось месторождение более 50 метров. Оно продолжает расти. Это своеобразная пирамида, которая растет в море.


Лава на Канарах достигла океана / Коллаж 24 канала

Лава, как утверждают эксперты, пересекла прибрежную дорогу. Расстояние, отделяющее шоссе от побережья, составляет примерно 1 километр.

Это была последняя большая помеха, с которой пересекался поток лавы до достижения моря. Поэтому ряд районов остался изолирован. Лава также поглотила многочисленные банановые плантации, которые росли на плодородных землях в этом районе.

Напомним! Лава вулкана наделала много бед, в частности уничтожила консерваторию.

Директор Национального географического института на Канарах Мария Хосе Бланко сообщила, что одно из устьев вулкана в северной части немного изменилось. Во время такого типа извержений процесс обычно спокойный, потому что лава более жидкая, газы выделяются легко и взрывов не происходит.

Лава достигла моря: смотрите видео

Главное об извержении на Канарах

  • Извержение лавы на Канарах началось еще 19 сентября. Сейчас ученые не могут прогнозировать, сколько оно еще будет продолжаться.
  • Самое длительное извержение на острове Ла-Пальма зафиксировали в 1586 году – оно продолжалось 84 дня.
  • Правительство Испании объявило Пальма зоной бедствия и закрыло аэропорт.

Прямая трансляция извержения вулкана: смотрите видео 

 

Автор: Анастасія Мигидюк