Извержение вулкана на Канарах: власти закрыли аэропорт, рейсы отменены

На острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана. Поэтому власти 25 сентября решили закрыть аэропорт и отменить рейсы.

Рейсы отменили из-за облака пепла от вулкана. Однако другие аэропорты на Канарских островах еще работают.

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Что происходит на острове Ла-Пальма

Ла-Пальма – это один из восьми островов архипелага Канарские острова. Там уже больше недели продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Огненная лава постепенно поглощает все на своем пути: дома, участки и даже бассейны. На острове Ла-Пальма объявили всеобщую эвакуацию. Тысячи людей покинули остров.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что вскоре Ла-Пальму объявят зоной бедствия. Заметим, из-за бедствия премьер отменил свой визит в США. Он отправился на Канары, чтобы контролировать ситуацию.

Стихийное бедствие уже принесло ущерб на 400 миллионов евро.