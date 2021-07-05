Огромное черное пятно: что осталось после извержения вулкана в Каспийском море – видео с дрона

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обнародовало видео с места масштабного пожара в Каспийском море. Там подтверждают: ее причиной не был взрыв на нефтяных платформах.

В эпицентре вспышки до сих пор горит пламя. Соответствующее видео МЧС Азербайджана обнародовало на своем ютубе.

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Видео о текущей ситуации обнародовали в понедельник, 5 июля. На кадрах с высоты птичьего полета заметно: в кратере еще есть небольшое пламя.

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Впрочем, в МЧС отметили, что вулкан уже не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и жизни людей. В ведомстве с уверенностью говорят, что причина масштабной ЧС – грязевой вулкан.

По предварительным наблюдениям, грязевой вулкан извергался на острове Дашли, примерно в 30 километрах от берега,

– говорится в сообщении МЧС.

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Вечером 4 июля по соцсетям и СМИ разошлось сообщение, что в Каспийском море произошел мощный взрыв. Очевидцы публиковали фото и видео мощного столба огня и багрового неба.

Сначала предполагали, что причина явления – взрыв на одной из нефтяных платформ, работающих в море. Впрочем, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что не получали никаких сообщений о ЧС на морской нефтяной инфраструктуре или на промышленных объектах.

На место выехал сейсмологический центр, который проводил проверку. Государственная морская администрация рекомендовала судам держаться подальше от пожара.

Впоследствии Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана в море.

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