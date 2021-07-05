Огромное черное пятно: что осталось после извержения вулкана в Каспийском море – видео с дрона
Источник:МЧС Азербайджана
Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обнародовало видео с места масштабного пожара в Каспийском море. Там подтверждают: ее причиной не был взрыв на нефтяных платформах.
В эпицентре вспышки до сих пор горит пламя. Соответствующее видео МЧС Азербайджана обнародовало на своем ютубе.
Напомним Взрыв в Каспийском море: в Азербайджане утверждают, что это извержение вулкана
Пожар в Каспийском море: какая ситуация сейчас
Видео о текущей ситуации обнародовали в понедельник, 5 июля. На кадрах с высоты птичьего полета заметно: в кратере еще есть небольшое пламя.
Место извержения вулкана в Каспийском море: смотрите видео
Впрочем, в МЧС отметили, что вулкан уже не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и жизни людей. В ведомстве с уверенностью говорят, что причина масштабной ЧС – грязевой вулкан.
По предварительным наблюдениям, грязевой вулкан извергался на острове Дашли, примерно в 30 километрах от берега,
– говорится в сообщении МЧС.
Извержение вулкана, а не авария на нефтяной вышке
Вечером 4 июля по соцсетям и СМИ разошлось сообщение, что в Каспийском море произошел мощный взрыв. Очевидцы публиковали фото и видео мощного столба огня и багрового неба.
Сначала предполагали, что причина явления – взрыв на одной из нефтяных платформ, работающих в море. Впрочем, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям отметили, что не получали никаких сообщений о ЧС на морской нефтяной инфраструктуре или на промышленных объектах.
На место выехал сейсмологический центр, который проводил проверку. Государственная морская администрация рекомендовала судам держаться подальше от пожара.
Впоследствии Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило, что причиной взрыва стало извержение грязевого вулкана в море.
Взрыв на нефтяном заводе в Румынии
- Недавно мощный взрыв произошел в Румынии неподалеку от побережья Черного моря.
- 2 июля возгорание произошло на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны Petromidia близ города Неводари.
- В результате инцидента погиб человек, еще 5 человек пострадали.
- Гигантский столб дыма был виден отдыхающим с берега.
- Местных жителей призвали не выходить на улицу и закрыть окна в своих домах.