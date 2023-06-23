На Ключевской Сопке уже появилась лава, однако выбросов пепла ученые пока не зафиксировали. О начале извержения начали писать российские СМИ, передает 24 Канал.
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В России извергается огромный вулкан
За извержением вулкана на Камчатке наблюдали российские исследователи из Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
На вулкане Ключевской сегодня ночью (23 июня – 24 Канал) началось извержение стромболианского типа. На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия, зафиксирована спазматическая дрожь. Выбросов пепла пока не наблюдается,
– рассказали в Институте.
Начавшиеся ночью выбросы лавы зафиксировали камеры наблюдения в селе Ключи. Лава уже распространяется по западной части вершинного кратера, однако пепла пока не видно. Поэтому в регионе объявили "желтый" повышенный код опасности для авиации.
Смотрите, где на карте расположена Ключевская Сопка:
В сентябре 2022 года во время восхождения на гору на Ключевской Сопке погибли 9 российских туристов.
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