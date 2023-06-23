На Ключевській Сопці вже з'явилася лава, проте викидів попелу вчені поки що не зафіксували. Про початок виверження почали писати російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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В Росії вивергається величезний вулкан
За виверженням вулкана на Камчатці спостерігали російські дослідники з Інституту вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.
На вулкані Ключевській сьогодні вночі (23 червня – 24 Канал) почалося виверження стромболіанського типу. На супутникових знімках відзначається яскрава термальна аномалія, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки що не спостерігається,
– розповіли в Інституті.
Викиди лави, що почалися вночі, зафіксували камери спостереження в селі Ключі. Лава вже розповсюджується західною частиною вершинного кратера, проте попелу поки не видно. Через це в регіоні оголосили "жовтий" підвищений код небезпеки для авіації.
Дивіться, де на карті розташована Ключевська Сопка:
У вересні 2022 року під час сходження на гору на Ключевській Сопці загинули 9 російських туристів.
Інші природні катастрофи у Росії: останні новини
- В середині червня природа вийшла з-під контролю і в російському місті Сочі – через постійні дощі чимало вулиць опинилися під водою, а на дорогах утворилися затори з автівок, що намагалися якомога швидше покинути місто.
- Тижнем раніше потужні зливи накрили і Владивосток та Далекому Сході Росії. Місто також опинилося під водою, а негода також почала зносити дерева та ламати автомобілі. Через негоду в місті запровадили режим підвищеної готовності.