Известное имя военной, которая трагически погибла на Донбассе: фото

10 июня 2021 , 14:54
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Источник:

фейсбук Алексея Петрова

В зоне ООС погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Трагический инцидент произошел 9 июня.

Об этом в своем фейсбуке сообщил Алексей Петров – председатель Закарпатского областного совета. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Что известно о защитнице Украины

  • Родилась 15 февраля 1999 года. Ей было 22 года.
  • Служила в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
  • У военнослужащей остался отец.
Справка. В ООС сообщили 24 каналу, что военная погибла не в результате боевых действий. Трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей.

Отметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задачи на Приазовье, один батальон был размещен на Луганщине.

Ситуация на Донбассе

  • Российские наемники цинично нарушают договоренности о перемирии. Несмотря на режим тишины, они регулярно обстреливают позиции ВСУ.
  • К сожалению, с начала 2021 года погибли 44 защитника Украины. Многие бойцы получили ранения разных степеней тяжести.
  • В начале июня оккупанты объявили на Донбассе "неделю мобилизационной готовности". Российские войска развернули учебные базы для подготовки резервистов.
Автор: Ірина Буртик