Известное имя военной, которая трагически погибла на Донбассе: фото

В зоне ООС погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Трагический инцидент произошел 9 июня.
Об этом в своем фейсбуке сообщил Алексей Петров – председатель Закарпатского областного совета. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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Что известно о защитнице Украины
- Родилась 15 февраля 1999 года. Ей было 22 года.
- Служила в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
- У военнослужащей остался отец.
Отметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задачи на Приазовье, один батальон был размещен на Луганщине.
Ситуация на Донбассе
- Российские наемники цинично нарушают договоренности о перемирии. Несмотря на режим тишины, они регулярно обстреливают позиции ВСУ.
- К сожалению, с начала 2021 года погибли 44 защитника Украины. Многие бойцы получили ранения разных степеней тяжести.
- В начале июня оккупанты объявили на Донбассе "неделю мобилизационной готовности". Российские войска развернули учебные базы для подготовки резервистов.