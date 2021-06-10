Известное имя военной, которая трагически погибла на Донбассе: фото

В зоне ООС погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Трагический инцидент произошел 9 июня.

Об этом в своем фейсбуке сообщил Алексей Петров – председатель Закарпатского областного совета. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Что известно о защитнице Украины

Родилась 15 февраля 1999 года. Ей было 22 года.

Служила в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

У военнослужащей остался отец.

В ООС сообщили 24 каналу, что военная погибла не в результате боевых действий. Трагедия произошла при исполнении служебных обязанностей.

Отметим, что основная часть 128 бригады по состоянию на конец мая 2021 года выполняла задачи на Приазовье, один батальон был размещен на Луганщине.

Ситуация на Донбассе