Известное британское издание начало использовать корректное название Киева
Всемирно известное британское издание The Telegraph официально ввело использование названия Kyiv вместо Kiev.
Все это благодаря информационной кампании #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.
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"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", – сообщило посольство Украины в Великобритании.
Также написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в своих материалах изменило международное информационное агентство Associated Press, ВВС и The Washington Post.
Почему название Киева пишут неправильно?
Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.
Недавно в громкий скандал из-за неправильного написания названия украинской столицы попала пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель. В своем англоязычном твиттере она написала о том, что гарант давал интервью в Киеве, использовав для этого принятое у российских пропагандистов написание Kiev вместо привычного для Украины
и правильного – Kyiv.