Известное британское издание начало использовать корректное название Киева

Всемирно известное британское издание The Telegraph официально ввело использование названия Kyiv вместо Kiev.

Все это благодаря информационной кампании #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.

Читайте также: Правительство России официально признало украинцев носителями русского языка: что это дает

"Это официально! The Telegraph только что сообщила нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", – сообщило посольство Украины в Великобритании.

It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) October 21, 2019

Также написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv в своих материалах изменило международное информационное агентство Associated Press, ВВС и The Washington Post.

Почему название Киева пишут неправильно?

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русскому произношению, то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близко к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.

Недавно в громкий скандал из-за неправильного написания названия украинской столицы попала пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель. В своем англоязычном твиттере она написала о том, что гарант давал интервью в Киеве, использовав для этого принятое у российских пропагандистов написание Kiev вместо привычного для Украины

и правильного – Kyiv.